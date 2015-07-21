Microsoft заявила про небезпечні помилки в кожній версії Windows

Помилка виявилася настільки серйозною, що Microsoft довелося випустити виправлення, не чекаючи звичайної щомісячної розсилки оновлень, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Уразливість проявляється при обробці Windows деяких видів шрифтів. Якби зловмисники нею скористалися, вони могли б взяти під контроль ваш комп'ютер і запустити на ньому власне програмне забезпечення.

У Microsoft відзначають, що, хоча про помилки стало відомо досить давно, немає жодних свідчень, що ця вразливість використовувалася для хакерських атак на користувачів. Тим не менш, у повідомленні компанії говориться, що теоретично зловмисники могли б отримати повний контроль над вразливою системою через цю лазівку.

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Користувачі Windows могли стати жертвами хакерів, відвідавши шкідливі веб-сайти або відкривши вкладення в листі від зловмисників.

Уразливості були виявлені в Windows 7, 8 і RT, а також в старих версіях операційної системи, таких як Vista, Server 2008 і Server 2012.

Microsoft повідомили про помилку дослідники безпеки з компаній FireEye і Trend Micro, а також експерти з проекту Zero компанії Google, які займаються пошуками вразливостей у вихідних кодах.