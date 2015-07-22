Google, Facebook, eBay підтримали Samsung у патентній війні проти Apple

Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на портал Inside Sources.

Компанії відправили так званий лист «одного суду» — незалежної сторони, що надає консультації по даній справі. Зокрема, вони попросили суддю переглянути рішення, яке зобов'язує Samsung перерахувати доходи від продажу пристроїв, які порушили патенти Apple.

«Це рішення призведе до абсурдних результатів і матиме згубний ефект на компанії, які витрачають мільярди доларів щорічно на дослідження і розвиток складних технологій та інших компонентів», — написали компанії. Вони вважають, що таке рішення призведе до потоку позовів в патентній сфері серед IT-розробників.

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На їх думку, сама природа смартфонів і розумних телевізорів, що складається з безлічі елементів і програмного забезпечення, дуже складна, щоб привести її в єдину і зрозумілу юридичну площину патентних розглядів, коли мова йде тільки про копіювання деяких елементів дизайну.

Компанії вказують, що патент на дизайн може зачіпати одиничний елемент графічного інтерфейсу, наприклад форму іконки. При цьому під його дію може потрапити її зображення тільки на одному дисплеї зі ста. Але рішення на користь Apple через це може призвести до того, що власник патенту отримає весь прибуток з продукту.

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У свою чергу Apple заявила, що думка компаній не повинна враховуватися судом, так як серед них є Google, який має певну зацікавленість, будучи постачальником своєї операційної системи Android для Samsung.

18 травня апеляційний суд США частково скасував рішення присяжних, винесене в 2012 році, зобов'язує Samsung виплатити 930 мільйонів доларів своєму конкуренту за порушення патентів. Тоді сума компенсації була знижена до 548 мільйонів доларів.

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Згідно з рішенням від 2012 року, Samsung порушила п'ять патентів Apple, в тому числі ті, які відносяться до дизайну і зовнішнього вигляду iPhone. Елементами, які були скопійовані південнокорейським виробником, назвали фронтальну сторону телефону, обрамлення пристрою і графічний користувальницький інтерфейс. Крім того, присяжні вирішили, що Samsung запозичила розробки Apple в технологіях жестів: зокрема, мова йде про подвійне постукуванні по екрану для збільшення масштабу документа.