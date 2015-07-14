В Ізраїлі археологи знайшли незвичайну мозаїку (фото)

Дослідників вразили незвичайні зображення мозаїки, подібні до них їм ще не доводилося зустрічати, пише "Моя планета". Як правило, мозаїки в синагогах зображували біблійні сюжети і героїв, наприклад Самсона, в даному ж випадку сюжет досить оригінальний. На артефакті прекрасно збереглося обличчя дівчини, зібране з маленьких каменів тілесного кольору і оточене купідонами. В руках у крилатих богів любові знаходяться різні міфологічні предмети, а також експресивні маски, які є символами бога веселощів і вина Діоніса.

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Особливо примітною частиною мозаїки є слони, кожен з яких займає на артефакті близько 3,5 м у висоту. Професор раннього іудаїзму в Університеті Північної Кароліни і за сумісництвом керівник розкопок Джоді Мегнесс припускає, що ці величезні тварини, не згадувані в Біблії, з'явилися на мозаїці не в релігійному контексті. "Грецькі воїни після правління Олександра Великого, а потім і давньоримська армія стали використовувати слонів в якості засобів пересування та знарядь, які відлякували ворогів одним своїм виглядом", - пояснює вона. Однак при цьому, за словами археолога, слони на полотні зображені не дуже реалістично; складно сказати, чи бачили автори мозаїки цих гігантських тварин в реальності чи ні.

Імовірно, це підлогова мозаїка. Її розмір становив 20 на 10-15 м. "Зображення цієї мозаїки - втілення високої художньої майстерності. Нам ще не доводилося зустрічати подібних мотивів на мозаїках жодної синагоги, - зауважила Джоді Мегнесс. - Це справді унікальне відкриття".