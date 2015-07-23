Microsoft назвала системні вимоги для установки Windows 10
Через п'ять днів охочі зможуть встановити на свої персональні комп'ютери нову операційну систему від Microsoft.
Як повідомляє компанія, система запуститься на комп'ютері, конфігурація якого відповідає нижченаведеним параметрам.
Процесор з тактовою частотою 1 ГГц або більш продуктивний варіант.
1 ГБ оперативної пам'яті для 32-бітної версії системи і 2 ГБ для 64-бітної.
16 ГБ місця на диску для 32-бітної версії системи і 20 ГБ для 64-бітної.
Графічна карта з підтримкою DirectX не нижче 9 версії.
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Windows 10 стане доступна для покупки і установки 29 липня. В цей же день систему в першу чергу отримають учасники програми попередньої оцінки Windows (Windows Insider Program).
Пізніше оновлення стане доступним для користувачів, які залишали заявки на резерв. Власники ліцензійних Windows 7 і Windows 8, як і обіцяла Microsoft, зможуть отримати нову операційну систему безкоштовно, але тільки протягом року з моменту виходу.