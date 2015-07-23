Microsoft назвала системні вимоги для установки Windows 10

Як повідомляє компанія, система запуститься на комп'ютері, конфігурація якого відповідає нижченаведеним параметрам.

Процесор з тактовою частотою 1 ГГц або більш продуктивний варіант.

1 ГБ оперативної пам'яті для 32-бітної версії системи і 2 ГБ для 64-бітної.

16 ГБ місця на диску для 32-бітної версії системи і 20 ГБ для 64-бітної.

Графічна карта з підтримкою DirectX не нижче 9 версії.

Читайте такожWindows 10 буде оновлюватися 10 років Монітор як мінімум, 800х600 пікселів.

Windows 10 стане доступна для покупки і установки 29 липня. В цей же день систему в першу чергу отримають учасники програми попередньої оцінки Windows (Windows Insider Program).

Пізніше оновлення стане доступним для користувачів, які залишали заявки на резерв. Власники ліцензійних Windows 7 і Windows 8, як і обіцяла Microsoft, зможуть отримати нову операційну систему безкоштовно, але тільки протягом року з моменту виходу.