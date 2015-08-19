Google презентував основу майбутньої системи "розумного дому"
07:50, 19 серпня 2015Наука та IT
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Google представив маршрутизатор, який ляже в основу створюваної компанією домашньої електронної "екосистеми".
REUTERS
Маршрутизатор OnHub стане першим продуктом компанії, які використовують створені нею протоколи Google Brillo і Google Weave, оптимізовані для забезпечення роботи "розумного дому", передає Бі-бі-сі.
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Раніше в цьому році, коли компанія представила протокол Brillo, в ході презентації були показані всі можливості "розумного дому" системи Google On, повністю керованого зі смартфона господаря.
Очікується, що в найближчі тижні свій роутер, оптимізований під роботу в рамках "розумного дому", представить компанія Apple.
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