Google презентував основу майбутньої системи "розумного дому"

Маршрутизатор OnHub стане першим продуктом компанії, які використовують створені нею протоколи Google Brillo і Google Weave, оптимізовані для забезпечення роботи "розумного дому", передає Бі-бі-сі.

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Раніше в цьому році, коли компанія представила протокол Brillo, в ході презентації були показані всі можливості "розумного дому" системи Google On, повністю керованого зі смартфона господаря.

Очікується, що в найближчі тижні свій роутер, оптимізований під роботу в рамках "розумного дому", представить компанія Apple.