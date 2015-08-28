Новий iPhone зможе знімати відео в 4К

Більшість технічних характеристик нового гаджета від Apple відомі. Але в мережі з'явилася інформація про камеру смартфона.

З нових можливостей зазначається запис відео в 4К, яке зможуть переглядати власники сучасних моніторів, повідомляє iPhones.ru.

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До особливостей варто віднести розширення основної камери, яке збільшиться до 12 мегапікселів, а також режим «спалаху». Він присвячується любителям селфі і при активації буде заповнювати екран білим кольором, що підсвічує простір перед камерою.

Нагадаємо, що 9 вересня пройде презентація нових iPhone 6s і iPhone 6s Plus. Нові гаджети будуть мати функцію Fource Touch, що розпізнає силу натискання для розширення можливостей із управління системою, також очікуються поява 64-розрядного процесора A9, підвищення об'єму оперативної пам'яті до 2 ГБ.