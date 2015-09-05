Вчені запропонували запобігати морській хворобі електротерапією

Звіт про проведений ними дослід з'явився в журналі Neurology, передає Lenta.ru. Автори запропонували стимулювати електророзрядами ліву тім'яну частину мозку, щоб впливати на вестибулярний апарат людини і таким чином виключити виникнення нудоти, що асоціюється з морською хворобою.

Читайте такожВчені працюють над ліками проти лініУ перевірці методу брали участь 20 добровольців, серед яких було 10 чоловіків і 10 жінок. На їх головах приблизно на 10 хвилин закріплювали електроди для впливу струмом. Потім випробовуваних саджали в моторизоване крісло, яке поверталося і нахилялось, симулюючи умови, при яких морська хвороба виникає у людей під час подорожей на морських судах і автомобілях. Вчені помітили, скільки часу пройшло, перш ніж учасники повідомили про те, що з'явилися ознаки нездужання, а потім - про те, що напад нудоти проходить. Після того, як добровольці оговталися від першого сеансу випробувань, за тією ж схемою провели другий.

Автори зазначили, що підібрані ними параметри струму і тривалість впливу безпечні для здоров'я людей.

Згідно з результатами досвіду, пацієнти, які пройшли електротерапію були менш схильні до морської хвороби і відновлювалися після неї швидше тих, хто не отримував такого лікування.

Дослідники розраховують протягом найближчих 10 років створити на основі своїх досліджень портативний апарат з електродами, що приєднуються до голови і запустити його в масове виробництво.

В даний час від морської хвороби лікують в основному медикаментозними засобами, багато з яких мають побічні ефекти, наприклад сонливість. Точна причина виникнення недуги невідома, одна з поширених теорій стверджує, що нудоту провокує конфлікт між сигналами, які надходять у центральну нервову систему з вестибулярного апарату і органів зору.