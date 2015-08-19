Вчені вперше виростили людський мозок в лабораторії
11:08, 19 серпня 2015Наука та IT
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Вчені в США вперше виростили в лабораторних умовах людський мозок. Органоїд, вирощений з клітин шкіри, розміром трохи більший ніж горошина.
Свідомістю протомозг не має / dsnews.ua
Проте функціонально і структурно майже ідентичний мозку п'ятитижневого людського плоду, передає Бі-бі-сі. Від органоїда відходить зародковий спинний мозок і око.
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Як пояснюють вчені, свідомості протомозок не має, а експерименти над ним допоможуть випробувати нові підходи до боротьби з хворобою Альцгеймера.
"Ми давно працюємо над вирішенням найскладніших проблем, пов'язаних із захворюваннями мозку, які завдають багато болю і страждань. Поява цієї моделі мозку обіцяє прорив у медицині", - сказав керівник дослідницької групи Рене Ананд з Університету Огайо.
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