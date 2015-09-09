Американські вчені розробили імплантати, що "притягують" ракові клітини

Дослідники сподіваються, що подібні вироби допоможуть лікарям на ранніх стадіях виявляти поширення пухлини. Поки винахід випробували лише на мишах, повідомляє Російська служба ВВС.

Випробування показали, що ці імплантати не дозволяють окремим раковим клітинам проникати в інші частини організму, де можуть розвинутися інші пухлини, як би "всмоктуючи їх.

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Дослідження опубліковані в журналі Nature Communications.

За даними британської благодійної організації Cancer Research UK, дев'ять з десяти смертей від раку відбуваються саме через те, що пухлина поширюється на інші частини організму.