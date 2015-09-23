Cassini зробила знімок двох супутників Сатурна на тлі кілець
03:37, 23 вересня 2015Наука та IT
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Станція Cassini передала унікальне зображення, на якому видно два супутники Сатурна на тлі кілець планети.
Обидва супутники візуально лежать на тлі кілець F / NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute
На знімку зображені супутники Прометей (86 км у поперечнику) і Пандора (81 км в поперечнику), передає DT.ua з посиланням на сайт NASA.
Обидва супутника візуально лежать на тлі кілець F, які є найбільш віддаленими від планети, тому їх важко розрізнити: Прометей — по центру, Пандора — з правого боку.
Повідомляється, що орбітальна станція Cassini зробила знімок 6 травня цього року з відстані в 1,6 млн км, перебуваючи на 0,3 градуси нижче площини кільця.
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Раніше УНІАН повідомляв, що NASA показало знімок Тефии — «третього супутника Сатурна» (Сатурн III) — на тлі темної сторони газового гіганта і його гігантського гексагон.
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