Cassini зробила знімок двох супутників Сатурна на тлі кілець

На знімку зображені супутники Прометей (86 км у поперечнику) і Пандора (81 км в поперечнику), передає DT.ua з посиланням на сайт NASA.

Обидва супутника візуально лежать на тлі кілець F, які є найбільш віддаленими від планети, тому їх важко розрізнити: Прометей — по центру, Пандора — з правого боку.

Повідомляється, що орбітальна станція Cassini зробила знімок 6 травня цього року з відстані в 1,6 млн км, перебуваючи на 0,3 градуси нижче площини кільця.

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Раніше УНІАН повідомляв, що NASA показало знімок Тефии — «третього супутника Сатурна» (Сатурн III) — на тлі темної сторони газового гіганта і його гігантського гексагон.