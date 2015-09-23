Boeing почне виробляти електроенергію з шуму

Відповідно до опису, таку систему можна буде використовувати в аеропортах, де злітаючі і заходячі на посадку літаки створюють сильний шум, пише N+1.

Згідно з патентом, система повинна складатися з декількох елементів. Передбачається, що вздовж злітно-посадкових смуг на рівній відстані один від одного будуть встановлені акустичні збірники, які будуть вловлювати звукові коливання від двигунів літаків. Потім цей шум буде передаватися в конвертаційну камеру.

Цю камеру передбачається зробити за принципом насоса: звукові хвилі коливатимуть спеціальну перетинку, яка при русі вгору буде підсмоктувати повітря ззовні, а при русі вниз - стискати його і проштовхувати у відсік з турбіною. У патенті вказується, що швидкість і щільність повітряного потоку будуть пропорційні рівню шуму.

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Повітря, що надходить від конвертера, буде обертати лопатки турбіни, яка, в свою, чергу через редуктор розкручуватиме генератор. Вироблену електроенергію планується накопичувати в акумуляторах. За роздачу виробленої електроенергії споживачам буде відповідати спеціальна станція.

За даними Boeing, швидкість обертання турбіни буде пропорційна швидкості повітряного потоку, швидкості обертання вала генератора - швидкості обертання турбіни, а вироблена електроенергія - швидкості обертання вала генератора. Втрати на кожній з ділянок ланцюга не уточнюються. Невідомо також, скільки електроенергії зможе виробляти одна така установка.