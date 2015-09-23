Boeing почне виробляти електроенергію з шуму
Бюро з патентних і товарних знаків США видало авіабудівному концерну Boeing патент на систему, що дозволяє конвертувати шум в електроенергію.
Відповідно до опису, таку систему можна буде використовувати в аеропортах, де злітаючі і заходячі на посадку літаки створюють сильний шум, пише N+1.
Згідно з патентом, система повинна складатися з декількох елементів. Передбачається, що вздовж злітно-посадкових смуг на рівній відстані один від одного будуть встановлені акустичні збірники, які будуть вловлювати звукові коливання від двигунів літаків. Потім цей шум буде передаватися в конвертаційну камеру.
Цю камеру передбачається зробити за принципом насоса: звукові хвилі коливатимуть спеціальну перетинку, яка при русі вгору буде підсмоктувати повітря ззовні, а при русі вниз - стискати його і проштовхувати у відсік з турбіною. У патенті вказується, що швидкість і щільність повітряного потоку будуть пропорційні рівню шуму.
Читайте такожКорабель Boeing для польотів на МКС назвали Starliner
Повітря, що надходить від конвертера, буде обертати лопатки турбіни, яка, в свою, чергу через редуктор розкручуватиме генератор. Вироблену електроенергію планується накопичувати в акумуляторах. За роздачу виробленої електроенергії споживачам буде відповідати спеціальна станція.
За даними Boeing, швидкість обертання турбіни буде пропорційна швидкості повітряного потоку, швидкості обертання вала генератора - швидкості обертання турбіни, а вироблена електроенергія - швидкості обертання вала генератора. Втрати на кожній з ділянок ланцюга не уточнюються. Невідомо також, скільки електроенергії зможе виробляти одна така установка.