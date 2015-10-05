Вчені знайшли у США гризуна-"ровесника динозаврів"

За словами вчених, такі стародавні ссавці можуть пролити світло на хід стрімкої еволюції цього класу хребетних після вимирання динозаврів, передає Бі-бі-сі.

Це створіння отримало видову назву Kimbetopsalis simmonsae на честь геологічної формації в американському штаті Нью-Мексико, де копалини і були виявлені.

При цьому вчені переконані, що споріднені до виявленого кімбетопсаліса тварини були покриті шерстю і з'явилися за 100 млн років до зникнення динозаврів з лиця Землі.

Читайте такожВчені знайшли найбільшого пернатого динозавра - близького родича велоцираптора (фото)

За словами палеонтологів, схожий на бобра гризун може виявитися найбільшою знахідкою з усіх описаних багатогорбкозубих - ймовірно, він міг мати масу в 100 кг.

Відкриття кімбетопсаліса може переконливо продемонструвати, наскільки швидко розвивалися ссавці у світі після загибелі динозаврів, вважає Томас Вільямсон з музею Нью-Мексико.

Раніше на півночі Аляски вчені виявили останки травоїдних гадрозаврів, що жили там приблизно 69 мільйонів років тому.