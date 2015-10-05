Вчені знайшли у США гризуна-"ровесника динозаврів"
Палеонтологи виявили у США останки гризуна, який жив близько 65 млн років тому.
За словами вчених, такі стародавні ссавці можуть пролити світло на хід стрімкої еволюції цього класу хребетних після вимирання динозаврів, передає Бі-бі-сі.
Це створіння отримало видову назву Kimbetopsalis simmonsae на честь геологічної формації в американському штаті Нью-Мексико, де копалини і були виявлені.
При цьому вчені переконані, що споріднені до виявленого кімбетопсаліса тварини були покриті шерстю і з'явилися за 100 млн років до зникнення динозаврів з лиця Землі.
Читайте такожВчені знайшли найбільшого пернатого динозавра - близького родича велоцираптора (фото)
За словами палеонтологів, схожий на бобра гризун може виявитися найбільшою знахідкою з усіх описаних багатогорбкозубих - ймовірно, він міг мати масу в 100 кг.
Відкриття кімбетопсаліса може переконливо продемонструвати, наскільки швидко розвивалися ссавці у світі після загибелі динозаврів, вважає Томас Вільямсон з музею Нью-Мексико.
Раніше на півночі Аляски вчені виявили останки травоїдних гадрозаврів, що жили там приблизно 69 мільйонів років тому.