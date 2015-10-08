Проект Google дозволить швидше завантажувати новинні статті в браузері

Про це Ленте.ру повідомили у компанії Google.

В основі проекту — новий стандарт AMP HTML, який дозволяє створювати полегшені версії веб-сторінок і скорочувати час завантаження. Крім того, AMP-файли можуть кешуватись в «хмарі». В результаті видавці отримують можливість контролювати відображення вмісту в публікації, а платформи — прискорювати його завантаження за допомогою кешування.

Відкритий вихідний код для створення AMP-сторінок опублікований на GitHub і доступний всім видавцям і ЗМІ. При виявленні статті з цим кодом у пошуковику користувачеві не доведеться переходити на сайт видання — матеріал відкриється безпосередньо в пошуковику. Раніше схожу технологію Instant Articles — можливість читати статті прямо в стрічці новин — запустила соцмережа Facebook.

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«Ми хочемо, щоб веб-сторінки з найрізноманітнішим контентом — відео, анімацією і графікою — завантажувалися миттєво разом з будь-якими форматами рекламних оголошень», — пояснив мету нововведення Девід Бесбрі, віце-президент Google по розробках. Він додав, що в результаті на різних платформах і пристроях буде використовуватися однакове кодування, оптимізуючи час завантаження контенту, незалежно від моделі телефону користувача.

При цьому, як пояснили в Google, трафіку інтернет-ЗМІ не позбудуться — формат сумісний з інструментами веб-аналітики. Крім того, видавці продовжать отримувати повний дохід від реклами, яка демонструється разом з контентом, на частку Google не претендує.

«Одна з основних цілей проекту — підтримка систем платних підписок і платного контенту. Ми будемо співпрацювати з видавцями та всіма зацікавленими учасниками ринку, щоб разом визначити параметри рекламних оголошень, які не будуть негативно впливати на швидкість завантаження, до якої прагне технологія AMP», — зазначили в компанії. Раніше Майк Бутчер, головний редактор популярного ресурсу Techcrunch, в інтерв'ю «Ленте.ру» погодився з тим, що нові формати подачі в соцмережах не небезпечні для ЗМІ і несуть їм нові можливості.

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У тестовому режимі до проекту вже долучилися понад 30 майданчиків, серед яких — El Pais, Guardian, La Stampa, Twitter, Pinterest та інші.

У пошуковику Google статті нового формату з'являться на початку 2016 року. Однак, як уточнили в компанії, переваги в пошуковій видачі вони мати не будуть. AMP-статті будуть підтримуватися більшістю сучасних браузерів на платформах Android і iOS.