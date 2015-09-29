На початку жовтня iPhone 6S і iPhone 6S Plus надійдуть у продаж у 40 країнах

Так, з 9 жовтня гаджети можна буде придбати в: Андоррі, Австрії, Бельгії, Боснії, Болгарії, Хорватії, Чехії, Данії, Естонії, Фінляндії, Греції, Гренландії, Угорщини, Ісландії, Ірландії, острові Мен, Італії, Латвії, Ліхтенштейні, Литві, Люксембурзі, на Мальдівах, Мексиці, Монако, Нідерландах, Норвегії, Польщі, Португалії, Росії, Румунії, Словаччини, Словенії, Іспанії, Швеції, Швейцарії і на Тайвані, передає DT.UA.

Читайте такожПродажі смартфонів iPhone 6s і iPhone 6s Plus стартували у 10 країнах

10 жовтня вони стануть доступні в Бахрейні, Йорданії, Кувейті, Катарі, Саудівській Аравії та ОАЕ.

В Індії, Малайзії та Туреччини нові iPhone з'являться 16 жовтня.

До кінця цього року Apple планує запустити продажі в більш ніж 130 країнах по всьому світу. При цьому інформації стосовно офіційного старту продажів iPhone 6S і iPhone 6S Plus в Україні немає.

Нагадаємо, Apple повідомила про те, що продала рекордні 13 млн iPhone 6s і iPhone 6s Plus за перші вихідні після старту продажів, який відбувся 25 вересня. Apple представила нові iPhone 6s і IРhone 6s Plus 9 вересня.