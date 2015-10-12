Apple заблокувала новинний додаток для американців в Китаї

Про це повідомляє The New York Times з посиланням на власні джерела, передає Lenta.ru. При спробі оновити сервіс американські користувачі, для яких додаток було запущено в червні, побачили напис: «News не підтримується у вашому регіоні».

За інформацією інших джерел, сервіс не був заблокований, оскільки він з самого початку не працював у Китаї.

Читайте такожApple видалила деякі додатки через загрозу безпеці користувачів

News представляє собою персоніфікований онлайн-журнал з новинами і статтями з обраних користувачем ЗМІ. Apple запустила додаток в США в червні. При цьому він доступний для американців, якщо вони знаходяться за кордоном. В даний момент додаток також працює в бета-версії для британських і австралійських користувачів.

Китай є другим ринком для Apple (після США), обсяг продажів корпорації в цьому регіоні в III кварталі склав $13 млрд. Влада країни наполягає на тому, що компанії повинні самостійно фільтрувати контент, спрямований жителям Китаю, згідно з місцевими законами. Тому, як припускає газета, Apple доведеться розробити власну систему цензури - багато китайських компаній використовують як програмне забезпечення, так і модераторів для контролю за новинним потоком в додатку.