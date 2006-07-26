Apple випустила бездротову мишку

Компанія Apple представила нову версію миші Mighty Mouse для комп`ютерів Macintosh. Головною відмінністю новинки від попередника став модуль Bluetooth для бездротової роботи.

Крім того, що Mighty Mouse стала бездротовою, маніпулятор, як запевняють розробники, відзначатиметься більшою чутливістю (за цим показником MM перевершить "звичайних" мишей у 20 разів) і кращим ковзанням по будь-яких поверхнях.

Нова модифікація Mighty Mouse вже надійшла в продаж. Коштує новинка близько 70 доларів.

Лента.ру