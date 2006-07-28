Фахівці встановили місце падіння ракети-носія ”Дніпро”

Встановлено місце падіння ракети-носія "Дніпро", запущеної напередодні з космодрому Байконур.

Як передає РІА «Новости»,про це сьогодні повідомив представник президента Казахстану на Байконурі Адільбек БАСЕКЕЄВ.

"Знайдена ракета, що впала, приблизно в 150 кілометрах від місця запуску", - сказав А.Басекеєв.

"Жертв немає, ракета впала в безлюдній місцевості", - відзначив він.

За його словами, в даний час фахівці обстежують місце падіння ракети-носія з вертольотів і літаків.

У ніч на 27 липня при запуску з Байконура ракети-носія "Дніпро" відбулося аварійне відключення двигуна першого ступеня ракети.

Планувалося, що ракета виведе на орбіту 18 мікросупутників, зокрема перший білоруський космічний апарат "БелКа", російський "Бауманец", а також декілька зарубіжних супутників.

Ракета-носій "Дніпро" була створена на базі бойової міжконтинентальної балістичної ракети РС-20, що має унікальні характеристики.

За даними КБ «Південне», “Дніпро-1», що зазнав аварії на Байконурі, був побудований на Державному підприємстві "Виробниче об`єднання Південний машинобудівний завод імені А.М. Макарова" (м. Дніпропетровськ) на початку 1980-х років. Прем`єр-міністр України Юрій ЄХАНУРОВ повідомив, що "Дніпро-1" до цього 20 років провів на бойовому чергуванні, після чого його модернізували.