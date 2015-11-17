NASA показало рух дюн на Марсі (фото)

Згідно з супутниковим спостереженнями, деякі з цих піщаних пагорбів мігрують зі швидкістю до одного метра за земний рік. Про це повідомляється на сайті НАСА.

На анімації показані зміни, що відбуваються з дюнами в період з 2010 по 2014 рік. Відео змонтоване за допомогою знімків, отриманих науковим інструментом HiRISE (High Resolution Imaging Science Experiment) супутника MRO (Mars Reconnaissance Orbiter), передає Lenta.ru.

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Вчених цікавить, яким чином відбувається розділення мінеральних часток (олівіну) в залежності від їх розмірів і маси. Зокрема, увагу фахівців привертає вплив на цей процес марсіанських вітрів і води.

Крім Землі, в даний час зміна дюн спостерігалося тільки на Марсі і Титані. На відміну від Блакитної планети, на Червоній брижі дюн проявляються набагато інтенсивніше, що вказує (при низькому тиску марсіанської атмосфери) на більш високу швидкість вітрів.