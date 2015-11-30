Британський фальсифікатор назвав себе автором картини, яку приписують да Вінчі

Визнання опубліковано в книзі художника «Історія фальсифікатора». Як стверджує Грінхальг, відбув тюремний термін за підробку картин, він написав «Портрет юної нареченої» в 1978 році, використовуючи фарби на основі природним чином створених пігментів.

Художник пише, що прообразом для портрета стала касирка на ім'я Саллі з супермаркету Co-Op в англійському місті Болтон, передає Медуза.

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Деякі експерти, включаючи вченого з Оксфорда Мартіна Кемпу і засновника фірми з оцифрування картин Lumiere Technology, впевнені, що робота належить пензлю да Вінчі. Картина виставлялася в музеях, у тому числі в італійських галереях.

Вперше картина «Портрет юної нареченої», авторство якої приписують Леонардо да Вінчі, отримала популярність в 1998 році, коли її продали з аукціону за більш ніж 20 тисяч доларів. Спочатку було зазначено, що автором картини є невідомий німецький художник, який жив у XIX столітті.

У 2010 році було опубліковано дослідження професора Оксфордського університету Мартіна Кемпа, в якому говорилося, що автором картини зі значною часткою ймовірності є Леонардо да Вінчі. Імовірно, вона була ілюстрацією для книги. На думку Кемпа, на малюнку зображена позашлюбна дочка міланського правителя Лодовіко Моро Сфорца.

Одним з доводів проти дослідження Кемпа є той факт, що картина написана на пергаменті, тоді як да Вінчі цей матеріал не використовував. Також достовірно невідома історія володіння картиною.

Шон Грінхальг у 2007 році був засуджений до 4 років і 8 місяців в'язниці за підробку творів мистецтва, у тому числі скульптур Поля Гогена. У 2010 році в музеї Вікторії і Альберта в Лондоні пройшла виставка підробок Грінхальга.