Хакери зламали сайт NASA

Офіційний сайт Національного космічного агентства не встояв перед атакою хакерів, передає 5 канал.

Зломщики видалили з офіційного сайту інформаційне повідомлення про марсіанський зонд Фенікс. І залишили замість нього власний підпис та посилання на іноземний сайт. Роботу сайту довелося припинити - щоби усунути проблему. Проект "Фенікс-Марс-Лендер" коштував американському аерокосмічному агенству 420 мільйонів доларів. Апарат дослідить досі недоступну, так звану "темну" сторону Червоної планети.