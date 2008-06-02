Хакери зламали сайт NASA
08:36, 02 червня 2008Наука та IT
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Роботу довелося припинити
Офіційний сайт Національного космічного агентства не встояв перед атакою хакерів, передає 5 канал.
Зломщики видалили з офіційного сайту інформаційне повідомлення про марсіанський зонд Фенікс. І залишили замість нього власний підпис та посилання на іноземний сайт. Роботу сайту довелося припинити - щоби усунути проблему. Проект "Фенікс-Марс-Лендер" коштував американському аерокосмічному агенству 420 мільйонів доларів. Апарат дослідить досі недоступну, так звану "темну" сторону Червоної планети.
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