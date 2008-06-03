Британські студенти зможуть завантажити лекції на аудіоплеєри

Студенти у Великої Британії та Ірландії першими в Європі зможуть завантажувати лекційні матеріали на аудіоплеєри за допомогою популярного сервісу iTunes, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на Бі-бі-сі.

Торік американська компанія Apple запустила безкоштовний освітній розділ сервісу iTunes, який одразу виявився запитаний провідними університетами в США. Тепер лекції будуть доступні і студентам в Європі. "Піонерами" виступили Університетський коледж Лондона, заочний британський Відкритий університет, а також Трініті-коледж Дубліна.

Багато британських навчальних закладів раніше вже пропонували своїм студентам власні навчальні подкасти (аудіоролики для плеєрів), але завантажити матеріали на iTunes можна буде вперше.

Серед них будуть лекції провідних викладачів і наукових співробітників, а також інші аудіо- та відеоматеріали. Університетський коледж Лондона, наприклад, планує викладати для завантаження лекції з нейробіології, популярні денні лекції, а також аудіовипуски новин навчального закладу.

Представники академічного співтовариства сподіваються, що матеріали можуть стати цікавими не тільки для студентів, а й для ширшої аудиторії.