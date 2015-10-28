Астронавти NASA здійснюють "космічну прогулянку" на МКС (наживо)

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Повідомлення про це було опубліковано на офіційному сайті NASA.

Початок прогулянки запланований на 14.10 по Києву. Однак на сайті повідомляється про те, що вона може початися раніше, якщо всі необхідні приготування будуть завершені раніше терміну. Тривалість прогулянки складе 6 годин 30 хвилин, передає ZN.UA.

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Астронавти вийдуть у космосдля того, щоб встановити на дах Альфа магнітний спектрометр, який буде забезпечувати термальний захист станції.

Крім того, вони здыйснять змащування окремих частин роботизованої частини МКС і прокладуть необхідні кабелі для портів американського космічного корабля.