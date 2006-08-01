Audi представила спортивний хетчбек S3 (фото)
Створений на базі моделі A3
Компанія Audi представила новий спортивний хетчбек S3, створений на базі моделі A3, повідомляє Worldcarfans.com. Зовні новинка відрізняється від базової моделі великою хромованою радіаторною гратчаткою, новими бамперами і порогами кузова, а також зменшеним на 25 міліметрів дорожнім просвітом.
Новий Audi S3 комплектується дволітровим турбомотором із системою безпосереднього вприску палива. Потужність цього двигуна - 265 кінських сил, а обертовий момент досягає 350 Нм вже на 2,5 тисячах обертів на хвилину. Варто нагадати, що попереднє покоління S3 устатковувалося 225-сильним турбомотором об`ємом 1,8 літри.
Розгін до ста кілометрів на годину займає у S3 5,7 секунди, а максимальна швидкість спортивного хетчбека становить 250 кілометрів на годину. Автомобіль випускатиметься тільки в трьохдверному кузові і одержить шестиступінчасту механічну коробку передач.
Вартість базової комплектації нового S3 в Німеччині становитиме 35 тисяч 250 євро.