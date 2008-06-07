Геймери не такі тупі, як здається

Австралійські науковці з`ясували, що завзяті геймери не мають соціальних проблем, пише GameSpot з посиланням на сайт News.com.au. Нещодавнє дослідження засвідчило, що, всупереч поширеній думці, гравці не страждають від сором’язливості або браку самооцінки.

Ден Лотон (Dan Loton), що представляє Університет Вікторії (Victoria University), ретельно вивчив взаємозв`язки між іграми, соціальними навиками і самооцінкою. За його словами, прямої залежності він не знайшов. Лотон зазначає, що лише один відсоток всіх геймерів, які надмірно захоплюються іграми, страждають від сором’язливості.

Крім цього учений з`ясував, що навіть шанувальники онлайнових рольових ігор з багатьма учасниками не мають серйозних проблем у спілкуванні з іншими людьми. Це суперечить заяві, яку зробила Американська медична асоціація (American Medical Association). Її представники зазначили, що практично всім геймерам, які захоплюються MMORPG, складно контактувати з іншими людьми.

Організація AMA планує в 2012 році офіційно класифікувати ігрову залежність як один з різновидів психічного розладу. Ден Лотон не заперечує, що багато геймерів не можуть впоратися з надмірним захопленням ігровими проектами, проте при цьому вони ведуть повноцінне соціальне життя. Він вважає, що AMA варто ретельно вивчити це питання, перш ніж ухвалювати рішення.

Лента.ру