Вчені довели правдивість вислову "від страху кров холоне в жилах"

Така реакція має сенс з точки зору виживання: в ситуації сильного страху (за яким цілком може послідувати кровопролиття) організм заздалегідь готується знизити крововтрати, повідомляє Lenta.ru з посиланням на журнал The BMJ.

Голландські вчені провели експеримент за участю 24 здорових добровольців віком до 30 років, набраних серед студентів, випускників та працівників Лейденського університету. Їм показали (з інтервалом у тиждень, але в один і той же час доби) два фільми: жахів і спокійне документальне кіно. Обидва фільми тривали близько півтори годин. 14 добровольців спочатку дивилися фільм жахів, 10 почали з освітньої картини.

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Перед і після кожного перегляду в учасників експерименту брали аналіз крові - на предмет маркерів згортання. Крім того, добровольці оцінювали ступінь жаху, який вони відчули від перегляду фільму, за десятибальною шкалою.

Як і очікували вчені, хоррор отримав значно більше балів. Однак важливіше те, що рівень антигемофільного глобуліну (фактор згортання крові VIII) при перегляді фільму жахів виріс у 57% добровольців (при перегляді документального кіно - лише 14%). Зміст фактору згортання крові VIII упав у 86% людей після перегляду документального кіно і лише у 43% після фільму жахів.

Таким чином, від гострого страху кров дійсно починає "холонути в жилах". Тим не менше цей процес не доходить до утворення тромбів (патологічних згустків крові) і не впливає на концентрацію інших білків, що відповідають за згортання крові.

Хоча даний експеримент був проведений без серйозної наукової мети, вчені припускають, що більш інтенсивне згортання крові в стані жаху готує організм людини до майбутніх поранень і намагається запобігти великій втраті крові.