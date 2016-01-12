Вчені показали землетруси за 15 років у хвилинному відео
22:18, 12 січня 2016Наука та IT
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Ролик наочно демонструє райони з підвищеною сейсмічною активністю.
Вчені показали землетруси за 15 років у хвилинному відео / Скріншот
Землетруси, що сталися з 2000 по 2015 рік відобразили в одному відео фахівці компанії 422 South. Про це з посиланням на Naked Ѕсіепсе пише ZN.ua.
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Землетруси, потужність яких перевершувала чотири бали, зібрані в хвилинному ролику. Кожна точка на відео являє собою потужний землетрус. Чим яскравіша вона, тим потужніше були підземні поштовхи.
Точки не пропадають з кадру, а нашаровуються одна на іншу в хронологічному порядку. Зроблено це для того, щоби виділити регіони з підвищеною сейсмічною активністю.
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