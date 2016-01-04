В Індії стався землетрус потужністю 6,7 балів
02:48, 04 січня 2016Світ
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Потужний землетрус магнітудою 6,7 балів за шкалою Ріхтера стався сьогод на сході та північному сході Індії.
В Індії стався землетрус потужністю 6,7 балів / usgs.gov
Про це повідомляє The Indian Express з посиланням на міністерство землезнавства Індії.
Землетрус стався о 4:35 ранку за місцевим часом на глибині 17 км. За даними геологічної служби США, землетрус стався на глибині 55 км. Епіцентр землетрусу знаходився в районі округу Таменглонг штату Маніпур.
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Наразі немає повідомлень про руйнування чи жертв.
Як повідомляв УНІАН, в Афганістані поблизу кордону з Таджикистаном та Пакистаном 25 грудня стався землетрус магнітудою 6,3 бали.
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