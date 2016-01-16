NASA перервало вихід у відкритий космос британського астронавта

Копра повідомив про невелику кількість води у скафандрі, проте керівництво вирішило зупинити операцію, передає Радіо Свобода.

«Наразі команді не загрожує ніяка небезпека», – сказав коментатор місії Роб Навіас в ефірі NASA TV.

Тім Пік і Тім Копра перебували у відкритому космосі упродовж 4-х годин. Операція мала тривати шість з половиною годин.

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NASA має право ухвалювати такі рішення після того, як у 2013 році в одного з європейських астронавтів стався значний витік рідини у скафандр.