Для серця шкідлива як нестача, так і надлишок сну - вчені

Підвищеному ризику розвитку захворювань серцево-судинної системи піддають себе люди, які як регулярно недосипають, так і занадто люблять поспати.

Такого висновку дійшов колектив медиків з Норвегії та з Тайваню, які реалізували на цьому тихоокеанському острові масштабне дослідження, в якому взяли участь 392 тисячі осіб, повідомляє ТАСС з посиланням на веб-сайт Норвезького університету природничих та технічних наук в Тронхеймі.

"На сьогоднішній день це найбільше дослідження на тему про вплив тривалості сну на здоров'я серця, - сказала співавтор роботи Лінн Беате Странд з Тронхеймского університету. - Результати показали, що саме достатня, але не надмірна кількість сну - важлива частина здорового способу життя".

Зібрані дані свідчать, що смертність від серцево-судинних захворювань серед людей, які сплять менше 4 годин на добу на 36% вище, ніж у тих, які сплять 4-8 годин. За словами Странд, це підтверджує, що недолік сну вкрай шкідливий. На цей стрес людський організм відповідає прискореним серцебиттям, підвищенням кров'яного тиску, додаткової виробленням адреналіну і речовин, які можуть викликати запальні процеси. Все це - чинники ризику розвитку серцево-судинних захворювань.

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З іншого боку, проте, серед людей, які сплять більше 8 годин на добу, також була відзначена підвищена смертність від хвороб серця - на 28%.

"Ми поки не знаємо, чим пояснюється цей взаємозв'язок", - сказала Странд.

Частково, за її словами, може йтися про невраховані фактори, за яких учасники дослідження спали більше, ніж потрібно людині: втома, депресія, порушення сну внаслідок апное (зупинка дихання).

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Робота вчених опублікована в онлайн-версією авторитетного наукового видання International journal of cardiology.