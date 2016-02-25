Засновник World of Tanks поповнив список мільярдерів Bloomberg

Статок 39-річного Віктора Кислого, засновника гри World of Tanks, перевищив $1 млрд, пише Bloomberg з посиланням на власний індекс мільярдерів (Bloomberg Billionaires Index).

Загальна вартість компанії Wargaming, за оцінкою агентства, становить близько $1,5 млрд, передає РБК.

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Сам Кислий підрахунки Bloomberg коментувати відмовився, запевнивши, що ніколи не намагався рахувати власні гроші, а спосіб життя веде «дуже скромний».

У розмові з кореспондентом Bloomberg засновник компанії, в ігрових проектах якої зареєстровано більше 100 млн осіб, запевнив, що Wargaming не має наміру зупинятися на досягнутому.

«Ми повинні створити конвеєр з виробництва якісних ігор. Наша компанія має намір освоювати всі великі ринки. Якщо з'явиться мільярд мікрохвильовок з джойстиками, на яких можна буде грати в ігри, ми створимо програми і для них», — зазначив Кислий.

За оцінками Bloomberg, загальний дохід Wargaming в 2015 році склав близько $590 млн.

Штат компанії Wargaming в даний час включає в себе понад 4 тис. співробітників, а офіси розташовані в 10 різних країнах — Білорусі, Росії, Україні, Кіпрі, США, Франції, Південній Кореї, Австралії, Сінгапурі, Японії, а також на Тайвані.

Компанія була заснована в 1998 році випускником фізичного факультету Білоруського держуніверситету Віктором Кислим.

У 2010 році Wargaming випустила багатокористувацьку онлайн-гру World of Tanks. Компанія володіє 20,3% акцій в кіпрському банку Hellenic.