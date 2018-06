Світова прем’єра World of Warships у Приват24 та терміналах ПриватБанку

17 вересня відбудеться реліз військово-морського МMО Action World of Warships. Клієнти ПриватБанку, які є прихильниками ігор від Wargaming, зустрінуть цю подію у всеозброєнні. Адже послуга поповнення свого ігрового рахунку в онлайновому гейм-центрі Приват24, а також у терміналах самообслуговування ПриватБанку вже доступна!

Це дозволить геймерам випробувати всі можливості нової гри відразу ж у день її офіційного релізу. Як повідомили в банку, поповнити свій рахунок в іграх Wargaming можна за допомогою пластикових карток в Інтернеті або в мобільному платіжному додатку Privat24. Послуга оплати готівкою та пластиковими картками працює в будь-якому банківському терміналі самообслуговування. Після проведення оплати особистий рахунок користувача поповнюється миттєво. Платіжний сервіс для геймерів працює цілодобово (при цьому банк не стягує комісію за поповнення рахунків).

17 вересня 2015 року відбудеться офіційний реліз онлайн-екшену World of Warships, присвяченого боям на кораблях першої половини ХХ століття. «Кораблі» пройшли стадію відкритого бета-тестування лише за 2,5 місяці та тепер відправляються у велике плавання. Уже зараз у грі нараховується 2 млн користувачів, які присвячують морським баталіям близько 3 годин щодня. До бою готові понад 80 кораблів: крейсер «Аврора», лінкор «Ямато», авіаносець «Мідуей» і багато інших учасників голосних морських боїв минулого століття.

Ще в 2013 році ПриватБанк і Wargaming підписали угоду про співпрацю, результатом якої стала можливість мільйонам користувачів ігор World of Tanks і World of Warplanes, а тепер і World of Warships, легко та без комісій поповнювати свої ігрові акаунти банківськими картками через інтернет-платежі або готівкою через термінали самообслуговування.