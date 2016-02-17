ВООЗ назвала суму, яка потрібна для боротьби з вірусом Зіка

Ці гроші повинні піти у тому числі на вакцину та проведення діагностики, повідомляє Бі-бі-сі. $25 млн власних коштів ВООЗ витратить на контроль за розповсюдженням комарів, які переносять вірус.

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Як заявили у ВООЗ, повномасштабні випробування вакцин почнуться не раніше, ніж через півтора року.

Раніше організація попередила про зростаючу з настанням весни небезпеку поширення вірусу Зіка в Європі.

Найчастіше хвороба проходить безсимптомно. Небезпеку вона представляє в основному для жінок, які планують завести дитину, оскільки може викликати мікроцефалію у деяких новонароджених. Немовлята народжуються з аномально маленькою головою і порушеннями розвитку мозку. У Бразилії з цим діагнозом вже народилися кілька тисяч дітей.