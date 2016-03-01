У ТОП-10 кращих туристичних стартапів світу увійшов український сервіс

Фінал міжнародного стартап-змагання Seedstars Summit пройде 3 березня в Лозанні (Швейцарія). Як повідомляє tnooz.comпереможець отримає 500 тис. доларів. Серед фіналістів значиться і український стартап - туристичний сервіс Tripmydream.

Seedstars Summit — престижне міжнародне змагання стартапів, орієнтоване на ринки, що розвиваються. Щорічно відбираються кращі інноваційні проекти різних галузей, серед яких обирається один переможець номінації Seedstars World Best Startup.

У цьому році серед інших з'явилася і туристична галузь. В результаті суворого відбору були виділені десять проектів, які і змагатимуться у фіналі. Серед них:

Tickey Mobile Solutions (Софія, Болгарія) — додаток для оплати проїзду в громадському транспорті.

Maramoja (Найробі, Кенія) — сервіс, побудований на попередньому заочному знайомстві з водіями таксі і розроблений для безпеки пасажирів.

MyQ (Лагос, Нігерія) — мобільний додаток для управління багажем, реєстрацією на рейс і покупки квитків на транспорт.

Airshop (Абіджан, Берег Слонової Кістки) — додаток, що дозволяє резервувати товари в магазинах безмитної торгівлі та забирати їх під час подорожі.

ezCloud (Ханой, В'єтнам) — платформа для управління бронювання готелів.

Jethunter (Москва, Росія) — сервіс для замовлення приватних перельотів.

PeopleFly Planet (Москва, Росія) — онлайн-страхування пасажирів від затримок і скасування рейсів.

Nomad Republic (Мехіко, Мексика) — сервіс, який оранізовує тури в Мексику та інші країни.

Seeusoon (Сантьяго, Чилі) — пошукова система, яка будує комбінації перельотів і проживання через сервіс Airbnb.

Tripmydream (Київ, Україна) — український сервіс, який допомагає знайти найвигідніші пропозиції щодо перельоту та проживання під заданий бюджет. Користувачеві досить вказати побажання і бюджет поїздки - а сервіс сам підбере найкращі напрями, проаналізує і видасть найдешевші рейси і варіанти проживання.



