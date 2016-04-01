ВКонтакте змінює дизайн вперше за 10 років
Соціальна мережа ВКонтакте вперше кардинально змінила дизайн сайту з моменту створення у 2006 році.
Про це повідомив операційний директор ВКонтакте Андрій Рогозов в офіційному блозі соцмережі.
"Не минуло й 10 років, як ми представляємо новий дизайн. Робота над новим дизайном велася протягом останніх півтора років", - наголошується у повідомленні.
Так, у соцмережі збільшили ширину екрану і шрифти, позбулися зайвих деталей і зробили сайт простішим для сприйняття. Крім того, з'явився додатковий простір для нових функцій.
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"Також ми оновили ліве меню: скоротили назви пунктів, додали іконки і перенесли наверх найбільш затребувані розділи — Новини та Повідомлення", - розповів Рогозов.
Також включити розумну стрічку новин стало простіше — перемикання в режим "Спочатку цікаві" розташоване одразу під цим блоком.
Також в оновленому інтерфейсі помістили на одному екрані список останніх бесід і поточний відкритий чат. Непрочитані повідомлення позначаються синьою точкою, яка зникає після прочитання, а статус онлайн — зеленою.
Позначки "Мені подобається", заявки на додавання в друзі, згадки про дні народження друзів та інші події збираються у новому розділі повідомлень.
Крім того, фотографії в альбомах і при огляді всіх фотографій стали більшими і відображаються в красивій журнальній верстці. Фотопереглядач орієнтований горизонтально, щоб краще задіяти простір широкоформатних екранів. Коментарі відображаються праворуч від фотографії: більше не потрібно прокручувати екран вниз, щоб переглядати фотографії і одночасно бачити коментарі до них.
ВЗазначається, що сьогодні запускають новий дизайн в тестовому режимі на обмежену аудиторію. Поступово він стане доступним для всіх. "Якщо Ви хочете спробувати новий дизайн серед перших, натисніть кнопку "Приєднатися до тестування", - підсумували в ВКонтакте.