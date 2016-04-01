ВКонтакте змінює дизайн вперше за 10 років

Про це повідомив операційний директор ВКонтакте Андрій Рогозов в офіційному блозі соцмережі.

"Не минуло й 10 років, як ми представляємо новий дизайн. Робота над новим дизайном велася протягом останніх півтора років", - наголошується у повідомленні.

Так, у соцмережі збільшили ширину екрану і шрифти, позбулися зайвих деталей і зробили сайт простішим для сприйняття. Крім того, з'явився додатковий простір для нових функцій.

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"Також ми оновили ліве меню: скоротили назви пунктів, додали іконки і перенесли наверх найбільш затребувані розділи — Новини та Повідомлення", - розповів Рогозов.

Також включити розумну стрічку новин стало простіше — перемикання в режим "Спочатку цікаві" розташоване одразу під цим блоком.