Google видалив розроблений бойовиками "Талібану" додаток

Google видалив зі свого інтернет-магазину додаток для Android, розроблений бойовиками руху "Талібан", пише Медуза з посиланням на Bloomberg.

За допомогою програми поширювалися офіційні заяви «Талібану» на мові пушту, а також відеозаписи від ісламістів.

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Додаток було створено в рамках «цифровий кампанії» «Талібану», спрямованої на залучення більшої аудиторії по всьому світу. Ісламісти також перезапустили сайт руху на п'яти мовах і оновили канали в соціальних мережах.

Про запуск програми 1 квітня 2016 року повідомила організація SITE Intel Group, яка займається моніторингом публікацій екстремістів в соціальних мережах.