У селі Бугаївка може з'явитися міжнародний аеропорт
Пропозиція Вінського
Міністр транспорту та зв`язку України Йосип ВІНСЬКИЙ пропонує уряду створити два нових - пасажирський і вантажний - міжнародних аеропорти в Київській області.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на прес-конференції в Кабінеті міністрів.
Й.ВІНСЬКИЙ сказав, що вніс відповідну пропозицію на останньому засіданні уряду.
«Я вніс пропозицію щодо будівництва нового міжнародного аеропорту в селі Бугаївка й щодо будівництва міжнародного вантажного хаба (транзитний аеропорт) у районі Білої Церкви», - зазначив міністр.
За його словами, створено групу, яка займається обробкою необхідних документів для надання їх у Кабмін.
Як підкреслив міністр, рішення про будівництво поки не ухвалено, його має приймати Кабінет міністрів.