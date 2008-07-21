У селі Бугаївка може з'явитися міжнародний аеропорт

Міністр транспорту та зв`язку України Йосип ВІНСЬКИЙ пропонує уряду створити два нових - пасажирський і вантажний - міжнародних аеропорти в Київській області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на прес-конференції в Кабінеті міністрів.

Й.ВІНСЬКИЙ сказав, що вніс відповідну пропозицію на останньому засіданні уряду.

«Я вніс пропозицію щодо будівництва нового міжнародного аеропорту в селі Бугаївка й щодо будівництва міжнародного вантажного хаба (транзитний аеропорт) у районі Білої Церкви», - зазначив міністр.

За його словами, створено групу, яка займається обробкою необхідних документів для надання їх у Кабмін.

Як підкреслив міністр, рішення про будівництво поки не ухвалено, його має приймати Кабінет міністрів.