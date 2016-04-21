Понад 2 мільярди людей ризикують заразитися вірусом Зіка

Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в журналі eLife, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Спочатку вважалося, що вірус Зіка, який призводить до важких уроджених дефектів, передається через укуси однієї з різновидів москіта - Aedes aegypti, або комара жовтолихоманкового.

У зв'язку із спалахом захворювання, викликаного цим вірусом, на початку року в низці країн була оголошена надзвичайна ситуація.

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Останні дослідження показали, що поширення вірусу Зіка не обмежується одним ареалом проживання Aedes aegypti - процес передачі захворювання більш складний.

На картах, опублікованих у журналі eLife, ймовірна область поширення вірусу охоплює території від північної Австралії до південної Азії, всю центральну та частини західної і південної Африки, а також більшу частину Південної і частину Північної Америки, включаючи узбережжя США.

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Як розповів Бі-бі-сі один з авторів дослідження, доктор Олівер Брейді з Оксфордського університету, це перші карти, що відображають реальну картину розповсюдження вірусу.

"Комарі – це тільки одна умова, необхідна для поширення вірусу Зіка, але є і цілий ряд інших. Погодні умови повинні бути досить теплими, щоб вірус міг відтворюватися в тілі комара. Крім того, повинна бути висока щільність населення", - розповів лікар.

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Згідно з дослідженням, в загальній складності в районах, що знаходяться під загрозою епідемії Зіка, проживають 2,2 мільярди людей.