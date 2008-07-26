Кабмін затвердив Держпрограму розвитку еталонної бази

Кабінет Міністрів України затвердив Державну програму розвитку еталонної бази на 2009-2010 роки.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Міністерства економіки, програма має на меті створення сучасної еталонної бази, забезпечення єдності всіх видів вимірювань у державі та задоволення потреб споживачів метрологічних послуг.

Зокрема, програмою передбачено створити 21 та вдосконалити 20 державних первинних еталонів, а також створити 14 і вдосконалити 5 вторинних еталонів, підвищити точність відтворення одиниць часу та частоти, розробити сучасну ефективну систему передачі шкали часу та еталонних частот споживачам, зокрема каналам телебачення, створити 120 типів державних стандартних зразків, забезпечити функціонування Державної служби єдиного часу та еталонних частот і Державної служби стандартних довідкових даних про постійні властивості речовин і матеріалів.