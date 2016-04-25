NASA відновлює програму експериментальних "Х-літаків"

Оригінальна серія літаків Х стартувала в 1946 році: Bell Х-1 був першим американським літаком з ракетним двигуном, і він же вперший в історії подолав звуковий бар'єр (14 жовтня 1947 року), передає Lenta.ru.

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Про відновлення програми ЗМІ дізналися в лютому, з федерального бюджету на 2016 рік. Тепер NASA повідомило нові подробиці проекту. Він розрахований на 10 років. Його головна мета - випробування технологій, що дозволяють авіалайнеру спалювати на 50% менше пального і викидати на 75% менше шкідливих речовин, ніж сучасні реактивні літаки.

Ці завдання повинні бути вирішені за рахунок незвичайних форм повітряних суден (наприклад, крил, що зливаються з корпусом), а також нових технологій охолоджуючих отворів і закрилків. Нарешті, в NASA хочуть випробувати надзвуковий літак на біопаливі, що видає дуже тихі звукові удари. Тільки ці нововведення можуть заощадити авіаційній промисловості до $255 млрд.

"Якщо ми зможемо побудувати деякі з цих "Х-літаків" та продемонструвати нові технології в дії, авіаційній промисловості США стане набагато простіше відбирати їх і доводити до стадії виробництва", - заявив співробітник NASA Ед Ваггонер.

Виробництво експериментальних моделей займе кілька років, а перші випробування заплановано на 2020 рік. Крім того, NASA буде відпрацьовувати нові комп'ютерні технології з управління потоком повітряного руху, а також інтеграції безпілотників в авіаційний простір.