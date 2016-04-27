Дослідження: за розумовими здібностями ворони не поступаються мавпам

Дослідження вчених зі Швеції, Британії та Німеччини опубліковане в журналі Royal Society Open Science, повідомляє N+1.

Інгібіторний контроль полягає в придушенні імпульсивних дій і виборі більш раціональної поведінки при вирішенні різних завдань.

Співробітники Лундського університету з колегами протестували інгібіторний контроль у п'яти звичайних воронів, десяти галок і десяти новокаледонских воронів.

Для цього використовували завдання з циліндром. Воно полягає у тому, що спочатку птахам пропонують непрозорий циліндр, відкритий з обох кінців, всередину якого кладуть ласощі. Коли птахи звикають діставати їжу (про це судять по чотирьох-п'яти послідовним безпомилковим діям), циліндр замінюють на прозорий. Інстинкт велить тваринам намагатися взяти приманку безпосередньо через стінку циліндра. Проникнення в циліндр через бічний отвір без попередніх спроб прямого вилучення їжі розцінюється як прояв інгібіторного контролю.

Кожний птах взяв участь у 10 подібних експериментах. Виявилося, що ворони виконують завдання безпомилково у 100% випадків. У галок частота успіху склала 97%, а у новокаледонських воронів - 92%.

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Отримані дані порівняли з результатами дослідження, проведеного в американському Університеті Дьюка в 2014 році. В ході нього завдання з циліндром виконували 36 видів тварин, з них 29 видів ссавців, у тому числі 23 примати, а також сім видів птахів, у тому числі два види воронових (звичайна і каліфорнійська чагарникові сойки).

Експеримент американців показав, що успіх виконання завдання чітко корелює з розміром мозку тварини, і краще за все з нею справляються шимпанзе (100% успіху), орангутанги (99,1%), бонобо (95%) і горили (94,4%).

Таким чином, розумові здібності птахів з роду воронових виявилися не гірше, ніж у людиноподібних мавп, мозок яких в десятки разів більше.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно в Нідерландах шимпанзе збили безпілотник.