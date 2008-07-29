Путін закликав прискорити створення ядерного університету

Пропозиції щодо створення Національного ядерного університету на базі Московського інженерно-фізичного інституту (МІФІ) мають бути підготовлені в короткі терміни, заявив прем`єр-міністр РФ Володимир Путін.

"Важливо розвивати систему підготовки кваліфікованих фахівців для атомного комплексу. Потрібно в короткі терміни опрацювати пропозиції щодо створення Національного ядерного університету на базі МІФІ і ще 23 профільних навчальних закладів, які повинні бути об`єднані в єдину систему", - сказав Путін, виступаючи на нараді з питань розвитку атомної галузі.

За його словами, такий центр повинен стати одним з перших науково-освітніх центрів у формованій мережі національних і дослідницьких університетів.

"Вважаю, що Росатом не тільки повинен складати замовлення на підготовку кадрів в цьому університеті, а й прямо брати участь у розробці його навчальних програм, стандартів якості освіти, допомагати університетові в організацією студентської практики", - сказав Путін.

Починаючи з 2006 року, середній вік працівників атомного комплексу знизився з 53-х до 48 років.

"Це означає, що в галузь пішли молоді люди, отже, вона знову стає престижною і привабливою для молоді", - вважає прем`єр.