Twitter відмовив спецслужбам США в доступі до аналітичного сервісу

Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на високопоставленого чиновника в американській розвідці та інших людей, знайомих з питанням.

Сервіс з просівання постів надається не безпосередньо Twitter, а через приватну компанію Dataminr, яка протягом останніх двох років співпрацювала з американськими спецслужбами. Правоохоронці дізнавалися про загрозу терористичних атак, заворушеннях та інших потенційно важливих подіях, виходячи з опублікованого користувачами матеріалу.

Повідомляється, що нещодавно керівники Dataminr, 5% акцій якої належать Twitter, розповіли спецслужбам, що в Twitter не хочуть, щоб компанія продовжувала надання послуг для них.

Читайте такожАНБ з 29 листопада припиняє масштабну програму стеження за громадянами США

У Twitter заявили, що у них давно вже існує політика заборони третім особам, в тому числі Dataminr, продавати дані з мікроблога державним органам для цілей спостереження. При цьому в компанії не коментують, як Dataminr - близький діловий партнер - зміг надавати свої послуги уряду протягом двох років.

У заяві Twitter підкреслюється, що інформацію з соцмережі громадськість і уряд США можуть вільно переглядати.

Як повідомляв УНІАН, Facebook відкрила для сторонніх розробників можливість створювати власних ботів месенджера для соціальної мережі.