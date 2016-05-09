Twitter відмовив спецслужбам США в доступі до аналітичного сервісу

10:30, 09 травня 2016
Наука та IT
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Корпорація Twitter Inc. відрізала спецслужбам США доступ до сервісу, який "просіює" весь обсяг інформації, що публікується в популярному мікроблозі.

REUTERS

Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на високопоставленого чиновника в американській розвідці та інших людей, знайомих з питанням.

Сервіс з просівання постів надається не безпосередньо Twitter, а через приватну компанію Dataminr, яка протягом останніх двох років співпрацювала з американськими спецслужбами. Правоохоронці дізнавалися про загрозу терористичних атак, заворушеннях та інших потенційно важливих подіях, виходячи з опублікованого користувачами матеріалу.

Повідомляється, що нещодавно керівники Dataminr, 5% акцій якої належать Twitter, розповіли спецслужбам, що в Twitter не хочуть, щоб компанія продовжувала надання послуг для них.

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У Twitter заявили, що у них давно вже існує політика заборони третім особам, в тому числі Dataminr, продавати дані з мікроблога державним органам для цілей спостереження. При цьому в компанії не коментують, як Dataminr - близький діловий партнер - зміг надавати свої послуги уряду протягом двох років.

У заяві Twitter підкреслюється, що інформацію з соцмережі громадськість і уряд США можуть вільно переглядати.

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