Українські винахідники з проектом літака на Марс лідирують у конкурсі глядацьких симпатій NASA (відео)

Як повідомляє "Громадське Радіо", проект марсіанського літака MarsHopper розробила команда з Києва.

Тепер вона змагається за приз глядачів цього міжнародного змагання. В даний час MarsHopper займає перше місце. Друге посідає літак команди з Македонії.

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«MarsHopper - це літак для дослідження полюсів Марса і найближчих регіонів», - пояснюють автори проекту.

Для польотів він використовує сухий лід, який покриває поверхню на полюсах Червоної планети. Він збирає його під час посадок і за допомогою радіоізотопного термоелектричного генератора (РІТЕГ) перетворює в газ. Швидке звільнення енергії створює реактивну тягу. Літак переміщається від посадки до посадки, рухаючись «стрибками», за що його і прозвали «стрибун» (Hopper).