Біологи назвали 10 найцікавіших і незвичайних живих істот, які були відкриті вченими у 2015 році

Публікація топ-10 приурочена до дня народження шведського натураліста Карла Ліннея (23 травня 1707 року) - творця сучасної системи класифікації рослинного і тваринного світу. Про вибір експертів йдеться на сайті Міжнародного інституту по дослідженню видів, повідомляє lenta.ru.

Вчені вибрали 10 видів з більш ніж 18 тисяч, відкритих в 2015 році. У список потрапили представники флори і фауни Бразилії, Габону (за два вида), Еквадору, ПАР, Мексики, Австралії, Іспанії та Перу.

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Список відкриває новий вид галапагосських черепах - Chelonoidis donfaustoi - як символ еволюції і загрозливих видів. За ним слідує хижа рослина Drosera magnifica - перший вид, відкритий за опублікованими в соціальній мережі Facebook фотографіях. Крім того, це найбільша мухоловка (Drosera) Нового Світу: вона виростає до 123 сантиметрів. Вид знаходиться під загрозою, так як росте тільки на вершині однієї з гір Бразилії.

Далі йдуть примати - древній гомінін Homo naledi і загальний предок людиноподібних мавп Pliobates cataloniae (його останки виявили в Іспанії).

Серед мешканців моря біологи відзначили глибоководного вудильника Lasiognathus dinema (за каліцтво) і рубінового морського дракона Phyllopteryx dewysea (за красу). Серед комах - перуанський жук Phytotelmatrichis osopaddington, названий на честь ведмедика Паддінгтона (також уродженця Перу) і рівнокрилі стрекози Umma gumma (це ім'я вони отримала з альбому групи Pink Floyd).

Замикають список мініатюрний ракоподібний-архітектор Iuiuniscus iuiuensis, який будує собі «будиночки» з мулу, і габонське дерево Sirdavidia solannona, рідкісний вид з сімейства анонових.