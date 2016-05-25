Астрономи розкрили таємницю гігантської хмари на Марсі

Повідомлення про це було опубліковано на сайті Європейського космічного агентства. Вперше хмара, яка перебувала на висоті 250 км, була помічена астрономами-аматорами у 2012 році, передає DT.UA. Вона простягалася на 500 тис. кв. км і зникла через 10 годин після утворення.

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Хмара розташовувалася значно вище, ніж звичні з'єднання з діоксиду вуглецю і води, які могли бути утворені в атмосфері Червоної планети.

Вчені звернули увагу на те, що хмара існувала в іоносфері – верхній частині атмосфери планети, де газова оболонка взаємодіє з зарядженими частинками Сонця. У ході спостережень дослідники встановили, що хмара з'являється у місці взаємодії атмосфери Марса з викидами сонячної речовини. На думку дослідників, події на Сонці змінили космічну погоду і збільшили швидкість витікання плазми з утворенням хмар в атмосфері Червоної планети.

У вересні 2015 року фахівці NASA провели прес-конференцію, під час якої розповіли про те, що знайшли свідчення існування рідкої води на поверхні Марса. Пізніше агентством було представлене анімаційне відео, яке моделює рух потоків води на Червоній планеті.