Астрофізики назвали точну масу Чумацького Шляху

Галактика разом з зірками, чорними дірами, космічним пилом і темною матерією важча ніж Сонце (яке приблизно в 333 тис. разів важче Землі) в 700 млрд разів, причому на темну матерію припадає близько 88% маси Чумацького Шляху, передає Lenta.ru.

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Нове дослідження приділило особливу увагу ролі темної матерії в галактиці і враховує всю гравітаційну масу зоряного скупчення, яке в діаметрі сягає 100-120 тис. світлових років.

Раніше вчені вважали, що Чумацький Шлях важчий ніж Сонце в трильйон разів. Нове дослідження показало, що галактика легша на 300 млрд сонячних мас. Вчені продовжують уточнювати масу зоряного скупчення.

Спіральна галактика Чумацький Шлях містить в центрі надмасивну чорну діру Стрілець A*. Найбільшим її супутником є карликова галактика SagDEG. Через 4 млрд років Чумацький Шлях зіллється з Туманністю Андромеди.