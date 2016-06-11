Картер: хакери виявили понад 100 вразливостей в комп'ютерних системах Пентагону

Про це виступаючи на технологічній конференції, організованій виданням Defense One, заявив глава Пентагону Ештон Картер, передає ТАСС.

Він констатував, що успіх програми, яка реалізується вперше в історії відомства, "перевершила всі очікування". Картер звернув увагу на те, що програми "відлови жучка" вже давно стали стандартною "найкращою практикою" для профільних комерційних компаній. "Ми ж вперше в історії проводимо таку ж у федеральному уряді США", - додав він.

Читайте такожКасперський: кіберзлочинці з Росії є найбільш небезпечними у світі

За його словами, для участі в проекті зареєструвалися понад 1,4 тис. хакерів, які "пройшли перевірку". "Вони виявили вже понад 100 жучків", - сказав Картер, маючи на увазі уразливості в програмному забезпеченні відомства.

За його словами, вони також допомагають зміцнювати безпеку, причому з мінімальними витратами: за рахунок блискучих навичок "хороших" хакерів в протистоянні "поганим".