Картер: хакери виявили понад 100 вразливостей в комп'ютерних системах Пентагону

03:36, 11 червня 2016
Наука та IT
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Хакери, залучені Пентагоном в рамках спеціальної програми перевірки кібербезпеки, виявили понад 100 вразливостей в комп'ютерних системах оборонного відомства США.

REUTERS

Про це виступаючи на технологічній конференції, організованій виданням Defense One, заявив глава Пентагону Ештон Картер, передає ТАСС.

Він констатував, що успіх програми, яка реалізується вперше в історії відомства, "перевершила всі очікування". Картер звернув увагу на те, що програми "відлови жучка" вже давно стали стандартною "найкращою практикою" для профільних комерційних компаній. "Ми ж вперше в історії проводимо таку ж у федеральному уряді США", - додав він.

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За його словами, для участі в проекті зареєструвалися понад 1,4 тис. хакерів, які "пройшли перевірку". "Вони виявили вже понад 100 жучків", - сказав Картер, маючи на увазі уразливості в програмному забезпеченні відомства.

За його словами, вони також допомагають зміцнювати безпеку, причому з мінімальними витратами: за рахунок блискучих навичок "хороших" хакерів в протистоянні "поганим".

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