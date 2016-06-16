Новий астероїд виявився квазісупутником Землі
09:37, 16 червня 2016Наука та IT
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Згідно з новими даними про нещодавно відкритий астероїд 2016 HO3, він являє собою квазісупутник Землі.
NASA Jet Propulsion Laboratory
Невелике небесне тіло рухається навколо Землі по витягнутій еліптичній орбіті, поєднуючи цей рух з оборотами навколо Сонця, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.
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Фахівці каліфорнійської Jet Propulsion Laboratory кажуть, що на астероїд впливають своїм тяжінням і Земля, і Сонце, і що він може таким чином рухатися по своїй траєкторії протягом століть, поки врешті-решт не вирветься на свободу.
Довжина астероїда, за їх словами, не перевищує сотні метрів.
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