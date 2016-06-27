Американські вчені створили "ідеальну" пластикову пляшку для утилізації
10:07, 27 червня 2016Наука та IT
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Вчені з США запатентували технологію створення пластикових пляшок, яка дозволяє вмісту, наприклад милу, вільно виливатися до останніх крапель.
REUTERS
Про це повідомляє "Гордон" з посиланням на EurekAlert!.
Внутрішня стінка поліпропіленової пляшки "оснащена" мікроскопічними структурами y-подібної форми, завдяки яким з'являються повітряні кишені, і краплі мила ніколи не торкаються до самої поверхні. Наночастинки, які формують структури, зроблені з кремнію або кварцу.
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Мікроскопічні структури перешкоджають рідині збиратися в краплі і залишатися на стінках пляшки. Замість цього утворюються маленькі кульки, які з легкістю скочуються до неї.
На думку вчених, їхній винахід допоможе здешевити утилізацію пляшок.
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