Американські вчені створили "ідеальну" пластикову пляшку для утилізації

Про це повідомляє "Гордон" з посиланням на EurekAlert!.

Внутрішня стінка поліпропіленової пляшки "оснащена" мікроскопічними структурами y-подібної форми, завдяки яким з'являються повітряні кишені, і краплі мила ніколи не торкаються до самої поверхні. Наночастинки, які формують структури, зроблені з кремнію або кварцу.

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Мікроскопічні структури перешкоджають рідині збиратися в краплі і залишатися на стінках пляшки. Замість цього утворюються маленькі кульки, які з легкістю скочуються до неї.

На думку вчених, їхній винахід допоможе здешевити утилізацію пляшок.