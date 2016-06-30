Дослідники вперше зняли на відео сплячу білу акулу

Відеокамера зафіксувала самку білої акули, що пливла вздовж берега карибського острова Гуадалупе, повідомляє N+1.

Поведінка акули в денні та нічні години сильно відрізнялася. Удень акула залишалася на глибині, чекаючи на здобич, що плаває у верхніх шарах океану. Вночі акула трималася поблизу берега. На момент зйомки вона повільно пливла з постійною швидкістю приблизно 23 км на годину, її паща була відкрита і у дослідників склалося враження, що вона пливе "на автопілоті".

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У акул немає плавального міхура, який дозволяє рибам підтримувати гідростатичну рівновагу: триматися на певній глибині не витрачаючи енергію. Акули змушені постійно рухатися, інакше хижачка потоне і задихнеться. Тому вчені вважають, що вони можуть "засипати" лише частково, відключаючи сенсорні канали сприйняття під час руху. Нагадаємо, австралійські вчені виявили у акул ознаки особистості.

Кожна акула слідує певним принципам поведінки, закладеним на підсвідомому рівні. Зокрема, особини, які мають схильність до більш спокійного способу життя, нападають на інших мешканців океану без необхідності прожитку вкрай рідко.